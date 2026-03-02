Шавкат Мирзиёев передал слова поддержки и солидарности странам Ближнего Востока

CentralAsia (UZ) - Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов 1 марта провёл телефонные разговоры с коллегами в странах Ближнего Востока. Он обсудил с ними ситуацию в регионе и передал их странам слова поддержки и солидарности президента Шавката Мирзиёева.

Как сообщается в Telegram-канале министра, он поговорил с:

премьер-министром и министром иностранных дел Катара Шейхом Мохаммедом бин Абдулрахманом бин Джассимом Аль Тани;

министром иностранных дел Кувейта Шейхом Джаррахом ас-Сабахом;

министром иностранных дел Омана Сайидом Бадром бин Хамадом Альбусаиди;

заместителем премьер-министра, министром иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Айманом Сафади;

министром иностранных дел Бахрейна Абдуллатифом бин Рашидом Альзаяни;

заместителем премьер-министра, министром иностранных дел ОАЭ Шейхом Абдаллой бин Заидом Аль Нахайяном.

В разговорах подчёркивалась важность уважения государственного суверенитета и территориальной целостности, а также необходимость урегулирования всех вопросов исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в полном соответствии с нормами международного права в целях обеспечения региональной стабильности.

Бахтиёр Саидов также провёл разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Они отметили единство позиций в вопросах защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, строгого соблюдения норм международного права, а также выразили общую приверженность урегулированию всех напряжённостей посредством диалога и дипломатических средств.

Ранее МИД Узбекистана выразил «серьёзную обеспокоенность» в связи с резким обострением ситуации на Ближнем Востоке, вызванной атаками США и Израиля на Иран и ответными ударами Ирана по странам региона.

«Призываем все стороны проявлять сдержанность и воздержаться от дальнейших шагов, способных привести к опасной эскалации с трудно предсказуемыми последствиями не только военно-политического, но и гуманитарного характера», — говорится в заявлении МИДа.

Узбекистан последовательно выступает «за укрепление региональной стабильности и безопасности и рассчитывает на скорейшую нормализацию обстановки», отмечается в заявлении.