Казахстан готов оказать помощь ОАЭ, пострадавшим от иранских обстрелов, - Токаев

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов, шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. Они обсудили эскалацию ситуации на Ближнем Востоке, сообщает Акорда.

«Казахстан рассматривает Объединенные Арабские Эмираты как дружественную и братскую страну и готов оказать посильную помощь в случае необходимости», – заявил президент Казахстана, говоря о пострадавшей в ходе военной атаки на ОАЭ гражданской инфраструктуре.

Токаев подчеркнул, что атака на гражданские объекты ОАЭ, как и на другие страны Залива, заслуживает резкого осуждения.

По данным Euronews, Дубай и Абу-Даби подверглись атаке Ирана в ответ на совместные удары США и Израиля, в небе над ОАЭ сбиты сотни ракет и дронов. В результате атак поврежден терминал аэропорта в Дубае, также был атакован международный аэропорт Заид в Абу-Даби, в результате чего один человек погиб, а еще четверо получили серьезные ранения. Также пострадал от дронов отель Бурдж Аль Араб и порт Джебель-Али.

Ранее в воскресенье Токаев поговорил по телефону с эмиром Государства Катар, шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Он также выразил поддержку и солидарности эмиру и народу Катара в этот сложный период.

Пресс-служба Токаева накануне сообщала, что глава государства внимательно следит за развитием ситуации на Ближнем Востоке и призвал воздержаться от действий, которые могли бы привести к эскалации ситуации. Он вновь подчеркнул, что любые международные конфликты должны решаться исключительно дипломатическими средствами.

Между тем МИД Казахстана накануне сообщил, что ​​на фоне обострения военно-политической ситуации в странах Ближнего Востока загранучреждения переведены на усиленный режим работы, на местах оказывается необходимая консульско-правовая помощь согражданам, актуализируются списки находящихся в регионе казахстанцев, включая транзитные зоны. При этом в МИД не знают пока точное количество граждан Казахстана, находящихся в том числе в транзитных зонах. Также сообщалось, что сотрудниками диппредставительств Казахстана совместно с туристическими компаниями оказывается содействие в вопросе размещения граждан, находящихся в аэропортах и транзитных зонах, прорабатываются меры и маршруты по возможному вывозу казахстанцев из зон эскалации.

