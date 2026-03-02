экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Власти Ирана заявили, что не будут вести переговоры с США
Али Лариджани
Али Лариджани

CentralAsia (CA) -  Иран не планирует вести никаких переговоров с США. Об этом заявил секретарь Высшего совета нацбезопасности республики Али Лариджани.

«Мы не будем вести переговоры с Соединенными Штатами», – написал он в X.

Таким образом он отреагировал на сообщение The Wall Street Journal о том, что Лариджани выступил с инициативой о переговорах с Вашингтоном и передал это предложение через посредников.

До этого о начале новых переговоров с Ираном заявлял президент США Дональд Трамп. При этом он не уточнил, кто именно из иранского руководства участвует в переговорах и какие темы на них обсуждаются.

Али Лариджани — один из самых высокопоставленных членов руководства Ирана, которым удалось пережить первые два дня войны. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит в первый день, страной руководит временный совет.

