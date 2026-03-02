Цены на нефть и золото выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

1 марта в Тегеране собрались люди, чтобы почтить память аятоллы Али Хаменеи

CentralAsia (CA) - Мировые цены на нефть резко выросли за последние сутки на фоне военной эскалации вокруг Ирана и угрозы перебоев поставок через Ормузский пролив — ключевой маршрут мировой энергетики.

По данным Reuters, стоимость нефти марки Brent поднималась примерно на 7%, достигнув максимума более чем за год — около 82 долларов за баррель, а американская WTI — до 75 долларов. Рост произошёл после ударов США и Израиля по Ирану и ответных действий Тегерана, которые усилили опасения перебоев поставок и проблем с судоходством.

Агентство Bloomberg также отмечает резкое подорожание нефти на фоне геополитических рисков и угрозы ограничения поставок из региона Персидского залива, через который проходит около 20% мировой нефти. Аналитики предупреждают, что при дальнейшем обострении конфликта цены могут продолжить рост.



Эксперты связывают скачок цен прежде всего с риском блокировки Ормузского пролива, атаками на танкеры и возможным сокращением экспорта нефти из региона.

Ормузский пролив считается одним из важнейших энергетических узлов мира, через который ежедневно проходит значительная доля глобальных поставок нефти и газа. Любые угрозы его работе традиционно вызывают резкие колебания цен на мировых рынках.



Также за последние сутки выросли цены на золото — традиционный защитный актив на фоне геополитической нестабильности. По данным Reuters, спотовая цена золота увеличилась примерно на 1–2%, достигнув около 5 350 долларов за унцию, что стало максимумом более чем за месяц. Рост связан с повышенным спросом инвесторов на безопасные активы после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.