В Абу-Даби, Дохе, Бахрейне и Дубае слышны взрывы. В Кувейте атаковано американское посольство
посольство США в Кувейте
посольство США в Кувейте

CentralAsia (CA) -  Саудовский телеканал «Аль-Хадат» сообщил о запуске Ираном новой волны ракет и беспилотников по Дохе, Кувейту, Дубаю и Бахрейну.

«Аль-Джазиира» сообщает, что в Абу-Даби, столице Объединённых Арабских Эмиратов, были слышны взрывы. Также около полудюжины хлопков также были слышны в Дохе — столице соседнего Катара.

AFP также сообщает о взрывах в Бахрейне и Дубае. 

В Кувейте атаковано американское посольство. Об этом сообщает Tasnim. По словам очевидца, которого цитирует агентство Reuters, дым поднимался над зданием посольства.

В Кувейте также разбился американский истребитель F-15. Экипаж сумел катапультироваться. Иранское агентство Tasnim утверждает, что истребитель сбили войска Ирана.

