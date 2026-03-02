Израиль объявил о начале операции против «Хезболлы» в Ливане

Эяль Замир

CentralAsia (CA) - Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерал-майор Эяль Замир заявил, что вооруженные силы страны начали наступление против ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщается в публикации ведомства в соцсети X.

ЦАХАЛ рассчитывает, что операция продлится несколько дней, пишет Times of Israel со ссылкой на господина Замира.

Ночью пресс-служба ЦАХАЛ заявила, что «Хезболла» вступила в военный конфликт на стороне Ирана и нанесла ракетный удар по территории Израиля. ЦАХАЛ в ответ начал наносить удары по объектам на территории Ливана. Тогда Эяль Замир распорядился подготовиться к ведению непрерывных наступательных и оборонительных действий. Ливанский Минздрав сообщил, что в результате израильских ударов погиб 31 человек, еще 149 граждан получили ранения.