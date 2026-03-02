Власти Дубая поручили отелям продлить размещение туристов из-за отмены рейсов

CentralAsia (CA) - Отели в Дубае обязали продлить проживание туристам из-за отмен авиарейсов, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Отельеры получили письмо от Департамента экономики и туризма эмирата с поручением оказать поддержку своим гостям.

Отелям рекомендовали не выселять туристов в сложившейся ситуации, а предоставить возможность продлить проживание и сохранить для них те же условия, что и в первоначальном бронировании. Если турист не может оплатить продление размещения, отелю предписано уведомить об этом власти.

Накануне в АТОР заявили, что отели Дубая и Шарджи начали выселять туристов по окончании оплаченного проживания. В то же время власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по продлению размещения для иностранцев.