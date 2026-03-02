Иран нанес удар по крупнейшему нефтяному заводу Saudi Aramco в Саудовской Аравии

CentralAsia (CA) - Иранский беспилотник нанес удар по нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) Saudi Aramco в Рас-Тануре в Саудовской Аравии, там начался пожар, сообщает репортер Semafor Анхель Мартинес в соцсети X.

Об ударе дрона также написала турецкая газета Sözcü. Как передают Business Recorder и India Today, Reuters со ссылкой на источник в отрасли, компания остановила работу своего НПЗ в Рас-Тануре после удара беспилотником. По его словам, ситуация находится под контролем. О приостановке работы также сообщили источники Bloomberg.

Saudi Aramco — национальная нефтяная компания Саудовской Аравии, крупнейший производитель нефти в мире. Компания является источником до 80% доходов в саудовский бюджет. Штаб-квартира находится в Дахране. В списке крупнейших компаний мира Forbes Global 2000 за 2021 год она заняла пятое место.

Ночью 2 марта Иран атаковал также базу НАТО «Виктория», расположенную в Ираке. Всего иранским ударам подверглись 27 американских баз на Ближнем Востоке, а также здание командования Армии обороны Израиля и оборонный комплекс в Тель-Авиве.

28 февраля президент США Дональд Трамп заявил о начале крупной военной операции США и Израиля против Ирана, объяснив это неудачей переговоров по иранской ядерной программе. В ходе израильской атаки был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Иран ответил атакой на американские военные базы на Ближнем Востоке, используя ракеты и беспилотники.