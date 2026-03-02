экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Минобороны Кувейта сообщило о «нескольких» разбившихся американских истребителях
Предыстория: В Абу-Даби, Дохе, Бахрейне и Дубае слышны взрывы. В Кувейте атаковано американское посольство

CentralAsia (CA) -  Министерство обороны Кувейта заявило, что 2 марта разбились «несколько» американских истребителей. Всем членам экипажей удалось катапультироваться, они живы и доставлены в больницы. Другие подробности Минобороны Кувейта не сообщило.

Ранее в соцсетях появилось видео крушения одного американского истребителя в Кувейте. CNN геолоцировал видео, определив, что оно снято в 10 километрах от кувейтской базы ВВС США Аль-Салем.

Где разбились остальные истребители — пока не уточняется.

Иран с 28 февраля наносит удары по странам — союзникам США на Ближнем Востоке, включая Кувейт, где находится крупная база американских ВВС.

