В ОАЭ и Катаре находятся более 4 тыс. организованных туристов из Казахстана

CentralAsia (KZ) - На сегодняшний день в Объединенных Арабских Эмиратах находится более 3 тыс. организованных туристов, еще более 1 тыс. – в Катаре. Как сообщила в понедельник в ходе брифинга председатель фонда «Туристік қамқор» Инна Рей, так как они выехали по путевкам, всем им предоставлены гостиницы и питание.

«Мы говорим о более чем 3 тыс. человек в ОАЭ и более 1 тыс. человек в Катаре. Им предоставлено жилье, они размещены в отелях. Все спокойно. Просьба не путать их с основной массой пассажиров, которые здесь находятся, которые продолжают искать помощи и поддержки. Наши туристы находятся полностью под контролем системы гарантирования и при поддержке наших туроператоров», - заявила Рей.

Кроме того, по ее информации, около 200 человек находятся в Мекке и Медине.

Она добавила, что небо над Саудовской Аравией пока открыто, но «неизвестно, как будет дальше». В целом же о репатриационных рейсах пока речи быть не может.

«Наши авиакомпании готовы выполнить свои обязательства, но состояние неба очень опасное. Не позволяет выполнять полеты», - отметила председатель фонда.

Рей при этом заверила, все туристы, которые имеют туркод, обеспечены жильем и питанием за счет фонда. Отвечая на вопрос, что делать тем гражданам Казахстана, которые вылетели самостоятельно в эти страны, Рей констатировала, что «они рассчитывают только на себя».

