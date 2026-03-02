Иран заявил об ударе по офису премьера Израиля Нетаньяху

Беньямин Нетаньяху

CentralAsia (CA) - Иранские войска нанесли удар по офису премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, заявили представители иранского Корпуса стражей исламской революции. Там также утверждают, что под ударом оказался командующий израильскими ВВС.

«Судьба премьер-министра сионистского режима остается неизвестной», — цитирует Tasnim заявление КСИР.

По информации иранских агентств, при ударе были задействованы баллистические ракеты средней дальности Kheiber.

Иранские власти утверждают, что «десятая волна иранских ракетных ударов пришлась на территорию правительственного комплекса» и была успешной. Подробности в КСИР пообещали сообщить позднее.

В Израиле данные о последствиях сегодняшней ракетной атаки пока не комментировали.

В субботу Армия обороны Израиля объявила об ударе по резиденции верховного лидера Ирана в Тегеране. Спустя несколько часов ЦАХАЛ объявил, что с большой долей вероятности Али Хаменеи погиб. Иранские власти опровергали эти сведения. Позднее иранские власти официально подтвердили смерть аятоллы, а также гибель глав Минобороны, КСИР, Генштаба и Совета по обороне.