Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончалась от полученных ранений

CentralAsia (CA) - Супруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи скончалась спустя несколько дней после получения ранений. Об этом сообщают иранские СМИ и региональные ресурсы, в том числе Sabereen News.

По данным телеканала Al Alam, женщина умерла от травм, полученных во время недавних событий, произошедших на фоне военной операции Израиля и США против Ирана.

Ранее, в ночь на 1 марта, иранские власти официально подтвердили гибель Али Хаменеи. Сообщалось, что верховный лидер погиб в первые часы ракетной атаки, находясь при исполнении служебных обязанностей.

Подробности обстоятельств произошедшего продолжают уточняться.