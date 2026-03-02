Супруга верховного лидера Ирана Али Хаменеи скончалась от полученных ранений
- Азия и мир, происшествия
- 19:38, 02 марта 2026
Кыргызча
CentralAsia (CA) - Супруга погибшего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи скончалась спустя несколько дней после получения ранений. Об этом сообщают иранские СМИ и региональные ресурсы, в том числе Sabereen News.
По данным телеканала Al Alam, женщина умерла от травм, полученных во время недавних событий, произошедших на фоне военной операции Израиля и США против Ирана.
Ранее, в ночь на 1 марта, иранские власти официально подтвердили гибель Али Хаменеи. Сообщалось, что верховный лидер погиб в первые часы ракетной атаки, находясь при исполнении служебных обязанностей.
Подробности обстоятельств произошедшего продолжают уточняться.
