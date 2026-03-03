Вторая монгольская киберкоманда триумфально ворвалась на мировую игровую арену CS2

CentralAsia (MNG) -
Команда The Huns занимает третье место в Азии по рейтингу.
Команда The Huns улучшила свой рейтинг и будет представлять Азию на турнире PGL Bucharest 2026 в апреле, одержав победу над пакистанской командой Legion со счетом 2:0. Об этом сообщает MiddleAsianNews.
В результате монгольские команды The Mongolz и The Huns будут представлять Азию на турнире PGL Bucharest 2026, который состоится в апреле 2026 года.
В настоящее время команда The Huns занимает третье место в азиатском рейтинге CS2 с 1076 очками. Лидером азиатского рейтинга является команда The Mongolz с 1623 очками, за ней следует австралийская команда FlyQuest с 1315 очками.
С другой стороны, команда The Huns поднялась на 15 позиций в мировом рейтинге, с 89-го на 74-е место.
Интересно, что в турнире PGL Bucharest 2026 примут участие две команды из Азии и обе монгольские команды. Команда The Mongolz участвует в турнире по приглашению, а команда The Huns выиграла азиатскую квалификацию и прошла квалификацию на турнир.