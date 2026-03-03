Открылась выставка «Мудрый государственный деятель Монголии Амар Агданбуу»

27 февраля в Национальном музее Монголии открылась выставка под названием «Мудрый государственный деятель Монголии Амар Агданбуу – 140 лет». Об этом информирует MiddleAsianNews.

Выставка организована в соответствии с Постановлением Правительства № 206 в рамках мероприятий, посвященных 140-летию со дня рождения бывшего премьер-министра Монгольской Народной Республики Амара Агданбуу.

На выставке представлены предметы, ранее использовавшиеся бывшим премьер-министром, которые хранятся в коллекциях Национального музея Монголии. Кроме того, публике представлены около 50 архивных документов, исторических фотографий и видеоматериалов, хранящихся в Главном архивном управлении.

Как сообщает Национальный музей Монголии, на выставке также представлены избранные книги и работы из Специального архива Главного разведывательного управления, Музея Булганского аймака и Института истории и этнологии Монгольской академии наук.

Амар Агданбуу родился в 1886 году в современном сомоне Бугат Булганского аймака, в семье Агданбуу. Выдающийся монгольский государственный деятель, общественный деятель и ученый XX века, он занимал должности министра экономики с 1924 по 1926 год; министра внутренних дел и заместителя премьер-министра с 1926 по 1928 год; Премьер-министр Монгольской Народной Республики с 1928 по 1930 год и снова с 1936 по 1939 год; председатель Научного комитета с 1930 по 1932 год; и председатель Президиума Государственного Бага-хурала с 1932 по 1936 год.

Амар — внук младшего брата Чингисхана, Хачиуна, в 34-м поколении. Стоит отметить, что Хачиун был третьим ребёнком Есүгея и Өэлүн (у Есүгея была и другая жена — Сочигэл). «Сокровенное сказание монголов» повествует, что «когда Тэмүүжину было 9 лет от роду, Хачиуну было пять лет». В детстве он получил приставку к имени «алчи» и потому упоминается как Хачиун-алчи, или Алчидай (уменьшительно-ласкательное от «алчи»).

10 июля 1941 года премьер-министр Амар Агданбуу был застрелен большевиками в затылок, когда сидел на краю глубокой ямы, вырытой за дачей Генриха Ягоды в Коммунарке, под Москвой.

Выставка будет открыта для публики до 15 марта.

