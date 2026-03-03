Бурятский «Абсолют» не смог противостоять французской сети магазинов Carrefour в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

Единственный крупный российский сетевой магазин в Улан-Баторе, бурятский «Абсолют», закрыл свои двери для монгольских покупателей. Он находился в торговом ценре Hunnu Mall в районе Яармаг.

На месте российского магазина в торговом центре Hunnu Mall открылся еще один филиал французской сети Carrefour.

Бурятская предпринимательница Индира Шагдарова является владелицей сети магазинов «Абсолют».

Когда в столице Монголии открылся первый филиал Carrefour, российская пресса, особенно в Республике Бурятия, предсказывала скорое закрытие французской сети, якобы из-за бедности монголов. Напротив, сеть филиалов Carrefour в столице Монголии продолжает расширяться, открывая более 20 отделений.

