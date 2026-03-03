Обсуждалась реализация проекта ТПО в рамках монголо-германского партнерства

26 февраля состоялось очередное заседание Руководящего комитета проекта «Техническое и профессиональное образование и подготовка на основе партнерства (ТПО) II», который поддерживает реформы в секторе технического и профессионального образования и подготовки в Монголии.

В ходе встречи участники рассмотрели результаты реализации проекта в 2025 году и обсудили план действий на первую половину 2026 года.

Проект реализуется до июня 2026 года Министерством образования в сотрудничестве с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ) при финансовой поддержке Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии и Министерства иностранных дел и торговли Австралии.

На данный момент проект поддерживает реформу монгольской системы профессионального обучения, уделяя особое внимание 📈 внедрению финансирования, основанного на результатах деятельности, в систему профессионально-технического образования и внедрению профессионального обучения в профессионально-технических училищах и на предприятиях 🤝 (дуальное профессионально-техническое образование).

Профессионально-техническое образование и подготовка (ПТО) связывают образование и мир труда. ПТО играет решающую роль в решении экономических, социальных и экологических проблем, помогая молодежи и взрослым развивать навыки, необходимые для трудоустройства, достойной работы и предпринимательства.

Председатель Руководящего комитета и государственный секретарь Министерства образования Батжаргал Ханджав поручил включить в план действий на первое полугодие 2026 года конкретные меры по поддержке реформ финансирования профессионального образования и структуры переменных затрат, а также развивать сотрудничество с соответствующими заинтересованными сторонами.

Он также высоко оценил создание подразделения по поддержке дуального обучения при Национальной торгово-промышленной палате Монголии и подчеркнул важность увеличения участия предприятий и укрепления сотрудничества между учебными заведениями и работодателями.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH представлена ​​в Монголии с 1991 года и открыла собственный офис в Улан-Баторе в 1998 году.

