Монгольские боксерши завоевали бронзовые медали на международном турнире

«Монгольская национальная сборная по боксу успешно выступила на 77-м международном турнире «Кубок Странджи», который проходил в Софии», — сообщает MiddleAsianNews.

Монгольские боксеры завоевали три бронзовые медали на этом турнире.

В весовой категории до 55 кг среди мужчин Билгүүнсайхан Хархүү дошел до полуфинала, победив соперников из Украины, Грузии и Казахстана, но проиграл американскому боксеру Лоренцо Патрисио и завоевал бронзу.

В женских соревнованиях Номундарь Энх-Амгалан (48 кг) и Намуун Монхор (60 кг) также завоевали бронзовые медали, проиграв в полуфинале.

Номундарь завершила турнир бронзовой медалью, уступив единогласным решением судей украинке Охоте Ханне, серебряной медалистке чемпионата мира 2018 года.

Намуун проиграла единогласным решением судей бразильянке Ребекке Сантос, действующей чемпионке мира.

