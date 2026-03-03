Взлет Национальной лиги Монголии

Как сообщает MiddleAsianNews, на прошлой неделе стартовали плей-офф Национальной суперлиги по баскетболу среди мужчин сезона 2025–2026. В преддверии постсезонных игр предлагаем взглянуть на эволюцию Национальной лиги.

⌚ В прошлом

На протяжении большей части своей ранней истории лига полагалась на местные таланты, периодически сталкивалась с трудностями и сосредотачивалась на внутрилиговом соперничестве. Хотя такие команды, как Xac Broncos, стали доминирующими чемпионами, значимая профессионализация, отмеченная появлением легионеров и иностранных MVP, начала формироваться лишь с середины 2010-х годов.

🌷 Опираясь на этот фундамент, в 2023 году лига ненадолго расширилась до 13 команд, а затем в 2024 году вернулась к 10, что отражает усилия по расширению регионального участия за пределы Улан-Батора в такие города, как Дархан, Эрдэнэт и Ховд. Благодаря широкой популярности баскетбола, рост оставался стабильным, а затем ускорился в последние годы.

🚀 Сейчас

Сезон 2025–2026 годов знаменует собой явный поворотный момент для Национальной суперлиги среди мужчин, отражающий более быстрое развитие, усиление конкуренции и растущую коммерческую привлекательность. Команда SG Apes возглавила регулярный сезон с результатом 18–9, немного опередив действующих чемпионов Xac Broncos, в то время как три лучшие команды, включая BCH Knights, завершили сезон с одинаковыми результатами, что подчеркивает растущую интенсивность лиги.

💥 Помимо турнирной таблицы, сезон был наполнен энергией благодаря появлению молодых талантливых игроков из числа местных талантов, а также высококлассным легионерам, резкому увеличению корпоративных спонсорских контрактов (в среднем от 5 до 6 партнеров на команду) и громким инвестициям, таким как привлечение Selenge Bodons игроков национальной сборной по баскетболу 3х3 на сумму ₮2 млрд (около $561 324) и возвращение бывшей суперзвезды НБА Демаркуса Казинса. В сезоне 2025-2026 у каждой команды было в среднем 5-6 спонсоров, включая новые АО, такие как Банк развития торговли (TDB) и холдинг «Монлогистика» (MLG). Команды с наибольшим количеством спонсоров — Selenge Bodons и Darkhan United, заключившие контракты в общей сложности с 8 организациями.

🤑 Этот импульс также виден в финансовом плане. Бюджет SG Apes вырос на 81,8% до ₮4 млрд (около $1 122 648) , причем примерно 70% было профинансировано спонсорами, а запуск Кубка Федерации — турнира на выбывание с участием 48 команд и призовым фондом в ₮100 млн (около $28 066) — добавил календарю еще больше масштаба и высокого уровня конкуренции.

В то же время лига сделала решающий шаг на международную арену. Начиная с сезона 2025–2026 годов, национальный чемпион будет квалифицироваться в Восточноазиатскую Суперлигу (EASL) благодаря знаковому партнерству, объявленному в начале 2025 года, что значительно расширит региональное присутствие монгольских клубов.

В целом, Монгольская национальная суперлига превратилась из преимущественно внутреннего соревнования в быстрорастущую профессиональную экосистему, характеризующуюся увеличением бюджетов, привлечением звездных игроков, корпоративной поддержкой, новыми турнирами и международными путями развития. Вопрос теперь не в том, будет ли лига расти, а в том, как быстро и насколько далеко она сможет продвинуться.

