Правительство планирует увеличить количество рабочих мест для молодежи, женщин и пожилых людей

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Занданшатар Гомбожав выступил 2 марта 2026 года на мероприятии под названием «Готовы ли мы к новой эре занятости?». Он отметил, что технологический прогресс, трансформация и автоматизация оказывают значительное влияние на занятость. Искусственный интеллект и передовые технологии не только заменяют некоторые рабочие места, но и создают спрос на новые навыки, повышая потребность в непрерывном обучении и развитии на протяжении всей жизни. Об этом сообщает mass.mn.

Премьер-министр подчеркнул, что страны должны определить навыки, необходимые для того, чтобы идти в ногу с изменениями рынка, и оказывать поддержку людям всех возрастов при выходе на рынок труда и переходе на него посредством предоставления нового образования и навыков. Также крайне важно управлять как возможностями, так и рисками, возникающими в связи с искусственным интеллектом, и укреплять сотрудничество между секторами образования и занятости.

В рамках сектора семьи, труда и социальной защиты 2026 год объявлен Годом содействия занятости. В этом контексте правительство сосредоточит усилия на расширении возможностей трудоустройства для молодежи, женщин и пожилых людей. Премьер-министр подчеркнул важность подготовки к быстрым изменениям на рынке труда, обновления политики в области занятости на основе фактических данных и направления сотрудничества на достижение ощутимых результатов.

В пятилетней программе развития Монголии на 2026–2030 годы поставлены цели по приведению человеческих ресурсов в соответствие со спросом на рынке труда, улучшению координации между трудовыми отношениями, заработной платой и социальным страхованием, содействию достойной занятости и расширению среднего класса. Для реализации этих целей правительство утвердило «300-дневный план действий по обеспечению экономического роста для граждан». План направлен на обеспечение инклюзивного распределения экономических выгод, защиту доходов и средств к существованию, создание благоприятной деловой среды, диверсификацию производительности и достижение стабильного макроэкономического роста.

слева: Аубакир Тилеухан и Занданшатар Гомбожав

На своем заседании 26 января 2026 года Национальный совет по вопросам занятости утвердил мероприятия и программы по содействию занятости, которые будут реализованы в 2026–2027 годах, заявил министр по делам семьи, труда и социальной защиты Аубакир Тилеухан. К ним относятся общие услуги по трудоустройству, профессиональное обучение, программы поддержки занятости пожилых людей и лиц с инвалидностью, а также малые займы и финансовая помощь.

Министерство также разрабатывает пересмотренный Закон о содействии занятости. Основные направления предлагаемых поправок включают более четкое определение целевых групп для мер поддержки занятости, внедрение подходов к управлению делами в службах занятости и расширение системы регистрации и информации о занятости в единую информационную систему рынка труда на основе больших данных. Реформы также направлены на укрепление государственно-частного партнерства в сфере содействия занятости, расширение роли, участия и подотчетности работодателей и соискателей, а также усиление мониторинга и оценки реализации закона.

