Трамп не исключил отправку наземных войск в Иран

// truthsocial.com/@realDonaldTrump

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп допустил возможность проведения сухопутной операции в Иране. В интервью The New York Post он подчеркнул, что не боится такого сценария, в отличие от своих предшественников.

«У меня нет какого-то страха по поводу отправки военных. Другие президенты говорят в таких случаях: «Наших войск там не будет». А я так не говорю. Я говорю, что, вероятно, войска на земле не понадобятся», — отметил глава государства.

Позже в обращении к нации Трамп уточнил, что военная операция против Ирана изначально планировалась на четыре-пять недель, но США готовы продолжать ее гораздо дольше, если потребуется. Комментируя публикации о том, что ему может «наскучить» война через неделю или две, американский президент сказал: «Мне никогда не бывает скучно». Он также отметил, что на убийство военного руководства Ирана, согласно плану, должно было уйти около месяца, однако это было «сделано примерно за час», и США, по словам Трампа, «опережают график».

Операцию против Ирана президент назвал «последним и лучшим шансом» устранить угрозы от «больного и зловещего режима». Кроме того, он перечислил основные цели Вашингтона: уничтожение ракетного потенциала Ирана и военно-морского флота республики. При этом Трамп добавил, что США уничтожили 10 иранских кораблей, и они «лежат на дне моря».

Операция США и Израиля началась утром 28 февраля после провала переговоров по иранской ядерной программе. В результате американо-израильских ударов погибли ключевые фигуры иранского руководства, включая верховного лидера Али Хаменеи, главнокомандующего КСИР Мохаммада Пакпура, его советника Али Шамхани, начальника генштаба Абдулрахима Мусави и министра обороны Азиза Насирзаде. Позже скончалась и супруга Хаменеи.

В ответ Тегеран наносит удары по американским базам на территории стран-союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, а также по гражданским целям. Под атаки, в частности, уже попали объекты в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.