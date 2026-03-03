В посольстве США в Эр-Рияде начался пожар из-за атаки БПЛА

CentralAsia (CA) - Два беспилотника ударили по зданию посольства США в Эр-Рияде, сообщило Минобороны Саудовской Аравии. На территории диппредставительства начался пожар.

В ночь на 3 февраля в дипломатическом квартале Эр-Рияда несколько раз звучали взрывы. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявлял, что Тегеран приступил к уничтожению «американских политических центров» на Ближнем Востоке.

По информации Fox News, в посольстве США не было людей в момент удара БПЛА.

Президент США Дональд Трамп после атаки дронов на американское посольство в Эр-Рияде заявил NewsNation: «вы скоро узнаете», каким будет ответ.

«Мы наносим им огромный ущерб. Мы причиняем им колоссальный вред», — сказал Трамп.

Он уверен, что Вашингтон «очень близок к достижению» своей цели. На вопрос о том, кто сейчас контролирует Иран, глава Белого дома ответил: «Вы очень скоро это узнаете».

Что касается нападений на американские объекты или территорию США, Трамп подчеркнул, что «это часть войны». «Это часть войны, нравится это людям или нет, но так и есть», — заключил он.