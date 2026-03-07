Ученые цифровым методом восстановили лицо предка человека возрастом 3,67 млн лет

CentralAsia (CA) - После более чем пяти лет кропотливой цифровой работы международная группа исследователей представила первую реконструкцию лица «Маленькой Ноги» — наиболее полного из когда-либо обнаруженных скелетов австралопитека. Исследование, опубликованное 2 марта в журнале открытого доступа Comptes Rendus Palevol, открывает редкую возможность увидеть, как мог выглядеть один из древнейших близких родственников человечества 3,67 млн лет назад.

Скелет Литтл Фут был впервые обнаружен в 1994 году в пещерах Стеркфонтейн в Южной Африке, но череп этой окаменелости был раздроблен и деформирован за миллионы лет геологического давления, что делало анализ лица невозможным при использовании только физических останков. В 2019 году команда исследователей доставила череп в синхротронную установку Diamond Light Source в Великобритании, где он был отсканирован с высоким разрешением. Затем исследователи потратили годы на цифровое выделение фрагментов костей с помощью полуавтоматических методов и суперкомпьютеров, в результате чего была создана 3D-реконструкция с разрешением 21 микрон.

«Теперь у нас есть очень качественная реконструкция, чего мы не могли сделать с физическим образцом», - сказала ведущий автор исследования Амели Боде, палеоантрополог из лаборатории PALEVOPRIM, исследовательского подразделения, связанного с CNRS во Франции.

Реконструированное лицо обнаруживает отчетливо широкие глазницы и морфологию, которая больше напоминает образцы австралопитеков из Восточной Африки, чем те, что были найдены в том же южноафриканском регионе, где был обнаружен Маленький Фут. Это открытие ставит вопросы о миграционных путях ранних гоминид. Одно из возможных объяснений, согласно Science News, заключается в том, что Маленький Фут принадлежал к группе, мигрировавшей из Восточной Африки в Южную Африку более 3,5 млн лет назад.

Боде предостерегла, что небольшое количество черепов австралопитеков, доступных для сравнения, ограничивает выводы, которые можно сделать. «У нас есть лишь несколько образцов, поэтому нам нужно быть очень осторожными», - сказала она Science News.

Команда планирует распространить цифровую реконструкцию на остальные части черепа Литтл Фута, включая мозговую коробку и зубы, что может раскрыть дополнительные подробности о питании, биомеханике и эволюции мозга у ранних гоминин. 3D-реконструкция была сделана общедоступной, что позволяет более широкому научному сообществу проводить собственные исследования.