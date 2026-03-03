Узбекистан примет меры по эвакуации своих граждан из стран Ближнего Востока

CentralAsia (UZ) - Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов поручил главе Министерства транспорта Илхому Махкамову разработать меры по эвакуации граждан центральноазиатской республики из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Катара и других стран Ближнего Востока. Об этом сообщает «Газета.uz» со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Предполагается, что в данных мероприятиях примут участие все авиакомпании, выполняющие рейсы в ближневосточные государства. Речь идет о Uzbekistan Airways, Centrum Air, Qanot Sharq и Fly Khiva. Причем перелеты на Ближний Восток будут осуществляться без пассажиров, в обратном направлении планируется забирать максимально возможное количество узбекистанцев.

Министерству иностранных дел Арипов поручил провести переговоры с дипломатами из соответствующих стран, чтобы согласовать эвакуационные рейсы и обеспечить их безопасность.

По оценкам узбекских властей, только в Саудовской Аравии находятся более 1000 соотечественников, совершающих умру (малый хадж, паломничество к мусульманским святыням). Также из-за отмены авиасообщения множество сограждан застряли в ОАЭ.

К слову, 2 марта стало известно, что в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке поездки в умру, организованные Управлением мусульман Узбекистана и туроператорами, временно приостановлены. О возобновлении перелетов будет объявлено дополнительно.

Премьер-министр республики также поручил Минтрансу проработать альтернативные транспортные коридоры для экспортно-импортных сделок. Это связано с тем, что Узбекистан активно использовал маршруты, проходящие через иранские морские порты. В частности, таким путем проходили до 60% грузов, следующих из Турции и Европы.

В прошлом году, учитывая напряженную обстановку на Ближнем Востоке, чиновники уже рассматривали другие варианты движения грузов. Например, предлагалось активнее использовать коридоры Туркменистан — Азербайджан — Грузия — Европа, Узбекистан — Кыргызстан — Китай и Узбекистан — Афганистан — Пакистан.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке республики Центральной Азии — Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан (официальная позиция Туркменистана не обнародована) — выступили с официальными заявлениями. Риторика стран региона идентична: выражается обеспокоенность новым витком напряженности и высказываются призывы ко всем сторонам противостояния прекратить огонь и решить проблему дипломатическими методами в соответствии с нормами международного права.

Лишь Астана пошла дальше, так как президент Касым-Жомарт Токаев поручил профильным ведомствам разработать план экстренных мер, чтобы не допустить дестабилизации обстановки внутри Казахстана. В связи с чем силовики переведены на круглосуточный режим несения службы.

Совместная атака Израиля и США на Иран началась утром 28 февраля и стала крупнейшей прямой военной эскалацией между сторонами за последние годы. Израиль объявил о «упреждающем ударе», а Вашингтон позже подтвердил участие, заявив целью операции нейтрализацию угроз, связанных с иранскими ядерной и ракетной программами. В свою очередь исламская республика в качестве ответных мер нанесла удары по территории Израиля и ближневосточным странам, где расположены военные базы США.