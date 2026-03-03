МИД Таджикистана призвал граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток

- Таджикистан, политика
- 10:35, 03 марта 2026
- Просмотров: 408
CentralAsia (TJ) - Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока в связи с осложнением и нестабильной ситуацией в сфере безопасности в регионе.
В ведомстве подчеркнули, что до нормализации обстановки гражданам следует отказаться от планирования поездок в государства региона.
Таджикистанцам, которые в настоящее время находятся на территории стран Ближнего Востока, рекомендовано:
- строго соблюдать требования безопасности и указания местных властей;
- избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов;
- постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и средства связи;
- следить за официальной информацией и сообщениями дипломатических представительств Республики Таджикистан.
В ведомстве отметили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости получения помощи гражданам рекомендуется обращаться в дипломатические представительства Таджикистана.