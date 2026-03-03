экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
МИД Таджикистана призвал граждан воздержаться от поездок на Ближний Восток

CentralAsia (TJ) -  Министерство иностранных дел Таджикистана рекомендовало гражданам республики временно воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока в связи с осложнением и нестабильной ситуацией в сфере безопасности в регионе.

В ведомстве подчеркнули, что до нормализации обстановки гражданам следует отказаться от планирования поездок в государства региона.

Таджикистанцам, которые в настоящее время находятся на территории стран Ближнего Востока, рекомендовано:

- строго соблюдать требования безопасности и указания местных властей;

- избегать мест массового скопления людей и потенциально опасных районов;

- постоянно иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и средства связи;

- следить за официальной информацией и сообщениями дипломатических представительств Республики Таджикистан.

В ведомстве отметили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций или необходимости получения помощи гражданам рекомендуется обращаться в дипломатические представительства Таджикистана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com