Reuters: Война на Ближнем Востоке привела к коллапсу авиасообщения, в аэропортах застряли десятки тысяч туристов

CentralAsia (CA) - Глобальные авиаперевозки по-прежнему сильно нарушены из-за войны в Иране, которая привела к закрытию или серьезному ограничению работы крупных аэропортов Ближнего Востока, что стало одним из самых серьезных потрясений в авиационной отрасли за последние годы.

Как сообщает Reuters, ключевые транзитные аэропорты, включая Дубай и Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах и Доху в Катаре, пострадали, поскольку большая часть воздушного пространства региона оставалась закрытой после ударов США и Израиля, в результате которых был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

Последствия ощущались далеко за пределами Ближнего Востока: десятки тысяч пассажиров оказались заблокированы в таких отдаленных местах, как Бали, Катманду и Франкфурт. По данным платформы отслеживания рейсов FlightAware, тысячи рейсов были затронуты по всему Ближнему Востоку, а воздушное пространство над Ираном, Ираком, Кувейтом, Израилем, Бахрейном, ОАЭ и Катаром оставалось практически пустым, как показали карты Flightradar24.

Международный аэропорт Дубая пострадал во время иранских атак, а крупнейший в мире международный авиаперевозчик Emirates заявил о приостановке всех рейсов в свой мега-хаб в Дубае и обратно. 2 марта в 14:00 по Гринвичу представитель аэропортов Дубая заявил, что разрешено выполнение небольшого количества рейсов, но посоветовал путешественникам не посещать аэропорты Дубая без предварительного уведомления от авиакомпании.

Служба отслеживания рейсов сообщила, что новый бюллетень для пилотов продлил закрытие иранского воздушного пространства как минимум до 08:30 по Гринвичу 3 марта, хотя источники в региональных авиакомпаниях заявили, что нет уверенности в том, как долго продлится связанная с конфликтом неразбериха.

На Дубай приходится половина отмененных рейсов после ударов по Ирану.