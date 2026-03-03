Казахстан и ТюркПА обсудили реформы и межпарламентское сотрудничество

CentralAsia (KZ) - Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Рамил Хасан 2 марта провёл онлайн-встречу с председателем Комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса парламента Казахстана Айгуль Куспан.

Как сообщили в секретариате ТюркПА, генеральный секретарь выразил поддержку проводимым в Казахстане конституционным реформам. Предстоящие реформы имеют значение не только для Казахстана, но и для всего тюркского мира. ТюркПА примет участие в наблюдении за предстоящим конституционным референдумом в трёх городах Казахстана — Астане, Алматы и Туркестане, сказал он.

В ходе встречи генеральный секретарь также рассказал о недавнем визите делегации ТюркПА в Вену в рамках 25-й зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. По его словам, в ходе визита состоялись встречи с национальными делегациями тюркских государств, а также была успешно завершена процедура подачи заявки на получение ТюркПА статуса наблюдателя при ПА ОБСЕ.

Айгуль Куспан проинформировала о планируемых изменениях в рамках новой парламентской системы и выразила уверенность, что она позволит усилить подотчётность и эффективность работы парламента Казахстана.

Она также приветствовала участие ТюркПА и представителей государств-членов в процессе конституционной реформы в качестве международных наблюдателей, сказав, что их присутствие станет вкладом в обеспечение прозрачности и открытости процесса.

Стороны также обсудили необходимость завершения работы по совершенствованию правовых документов ТюркПА в период председательства Казахстана и отметили важность неформальной встречи руководителей парламентов стран-членов ТюркПА, которая запланирована на апрель в Стамбуле.

