Гибель иранских лидеров: Reuters представил карту ударов и структуру власти в Иране

CentralAsia (CA) - В субботу иранские официальные лица подтвердили гибель верховного лидера Ирана Али Хаменеи после того, как США и Израиль предприняли самую масштабную за последние десятилетия атаку на иранские объекты.

Израиль также заявил, что в результате атак погибли несколько ключевых фигур в иранском военном руководстве.

Как пишет Reuters, в ходе израильских военных операций за последние два года уже были убиты некоторые высокопоставленные иранские военные чиновники и серьезно ослаблены несколько некогда внушавших страх прокси-сил Тегерана на Ближнем Востоке.

В воскресенье президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что руководящий совет, состоящий из него самого, главы судебной власти и члена влиятельного Совета стражей конституции, временно принял на себя обязанности Верховного лидера.

Глава службы безопасности Али Лариджани обвинил Соединенные Штаты и Израиль в попытке разграбить и расколоть Иран и предупредил «сепаратистские группы» о жестком ответе в случае любых подобных действий, сообщило в воскресенье государственное телевидение после того, как две страны начали серию воздушных атак на Иран, включая бомбардировку начальной школы для девочек. Агентство Reuters не смогло независимо подтвердить сообщения государственных СМИ.

Структура власти в Иране

После убийства Хаменеи в субботу многие высокопоставленные американские чиновники по-прежнему скептически относятся к тому, что военная операция США и Израиля против Исламской Республики приведет к смене режима в ближайшее время.

В ходе обсуждений в американской разведке последствий возможного убийства Хаменеи не ограничивались вопросом о том, может ли это привести к смене руководства правительства.

Двое американских чиновников заявили Reuters, что с января среди сотрудников различных ведомств ведутся значительные дебаты, но консенсуса пока нет, относительно того, в какой степени убийство Хаменеи приведет к существенному изменению подхода Ирана к переговорам с США по его ядерной программе.

По словам официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, чтобы обсудить деликатные внутренние разговоры, американские чиновники также обсуждали, в какой степени смерть или свержение Хаменеи отпугнет страну от восстановления своих ракетных или ядерных объектов и потенциала.

Карта нанесения ударов американскими и израильскими войсками по Ирану и ответные атаки Тегерана (1 марта 2026 г., 16:27 GMT+6)

В субботу Соединенные Штаты и Израиль начали самые масштабные за последние десятилетия атаки на Иран в ходе операции, в результате которой был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи.

Самый крупный внешнеполитический риск за время президентства Дональда Трампа был сделан после того, как он, баллотируясь на переизбрание, позиционировал себя как «президента мира» и заявил, что предпочитает дипломатическое решение противостояния с Ираном.

В субботу Соединенные Штаты применили против иранских целей целый ряд вооружений, включая крылатые ракеты «Томагавк», истребители-невидимки и, впервые в боевых действиях, недорогие односторонние ударные беспилотники, созданные по образцу иранских разработок.

Иран назвал удары неспровоцированными и незаконными и ответил ракетными обстрелами Израиля и по меньшей мере семи других стран, включая государства Персидского залива, на территории которых расположены американские базы.