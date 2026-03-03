Одна пятая мировой нефти под угрозой: что означает кризис в Ормузском проливе, - Reuters

CentralAsia (CA) - Постоянный поток поставок нефти из стран Персидского залива в Европу, США и Азию через узкие судоходные пути Ормузского пролива сделал его крупнейшим в мире узким местом транзита нефти.

Как пишет Reuters, после того как Соединенные Штаты и Израиль предприняли самую масштабную за последние десятилетия атаку на Иран, способность Тегерана нарушать транзит через пролив потрясла рынки и задушила торговлю.

Цены на нефть уже резко выросли, и аналитики ожидают, что они останутся высокими в ближайшие дни, пока рынки будут сосредоточены на влиянии эскалации конфликта на Ближнем Востоке на поставки через пролив.

Согласно данным аналитической компании Vortexa, в прошлом году через пролив в среднем ежедневно проходило более 20 миллионов баррелей сырой нефти, конденсата и топлива.

Члены ОПЕК — Саудовская Аравия, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Ирак — экспортируют большую часть своей нефти через пролив, главным образом в Азию.

Катар, один из крупнейших в мире экспортеров сжиженного природного газа, поставляет почти весь свой СПГ через пролив.

Судоходство через пролив между Ираном и Оманом, по которому транспортируется около одной пятой потребляемой в мире нефти, а также большие объемы газа, практически остановилось после того, как суда в этом районе подверглись обстрелам в ответ на удары Ирана по США и Израилю.

По данным торговых источников, в субботу несколько владельцев танкеров, крупных нефтяных компаний и торговых домов приостановили поставки сырой нефти, топлива и сжиженного природного газа через Ормузский пролив после нападения США и Израиля на Иран.

«Наши суда останутся на месте в течение нескольких дней», — заявил один из топ-менеджеров крупного торгового подразделения. Спутниковые снимки, полученные с помощью систем отслеживания танкеров, показали, что суда скопились у крупных портов, таких как Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах, и не проходят через Ормузский пролив.

Способность Ирана нарушить целостность пролива

Иран заявил о закрытии судоходства по этому важнейшему водному пути, и судоходство практически остановилось после того, как суда в этом районе были обстреляны в ответ на удары США и Израиля.

Американский танкер для перевозки нефтепродуктов Stena Imperative получил повреждения в результате «воздушных ударов» во время стоянки в Персидском заливе, говорится в заявлении владельца судна Stena Bulk и его американского управляющего Crowley, в результате чего погиб работник верфи.

В воскресенье снаряд попал в танкер для перевозки нефтепродуктов MKD VYOM под флагом Маршалловых островов, в результате чего погиб член экипажа, когда судно находилось у берегов Омана, сообщила в воскресенье его управляющая компания. Также были повреждены два других танкера .

Также в воскресенье снаряд попал в бункеровочный танкер Hercules Star под флагом Гибралтара у берегов ОАЭ, говорится в заявлении управляющей компании Peninsula. Танкер вернулся на якорную стоянку в Дубае в воскресенье утром, экипаж в безопасности, добавила Peninsula.

Помимо прямых атак на корабли с помощью ракет и беспилотников, Тегеран может также устанавливать мины в проливе.

По оценкам американской разведки, Иран накопил до 6000 мин, включая дрейфовые, присосковые, донные и якорные мины.

«Плавающие и морские мины представляют собой серьезную асимметричную угрозу в этих ограниченных водах, особенно в узких транзитных коридорах Ормузского пролива, где малая глубина и прибрежное положение Ирана позволяют быстро и потенциально отрицать возможность их применения с быстроходных ударных катеров, подводных лодок или других платформ», — заявила Скарлетт Суарес, старший аналитик разведки британской компании Dryad Global, специализирующейся на анализе морских рисков и кибербезопасности.

«Хотя в условиях продолжающегося кризиса не поступало сообщений о крупномасштабной добыче полезных ископаемых или подтвержденных случаях обнаружения мин, сохраняются реальные угрозы и потенциальная возможность частичного или целенаправленного использования».