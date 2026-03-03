Глава МИД Казахстана обсудил обстановку на Ближнем Востоке с соседями

CentralAsia (KZ) - Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев провёл телефонный разговор с министрами иностранных дел стран Центральной Азии и Азербайджана, сообщает пресс-служба МИД.

В разговоре принимали участие министры иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, Таджикстана Сироджиддин Мухриддин, Туркменистана Рашид Мередов и Узбекистана Бахтиёр Саидов.

«В ходе беседы министры подробно обменялись мнениями относительно складывающейся военно-политической обстановки на Ближнем Востоке, отметив необходимость поддержания тесной координации и оперативного взаимодействия в условиях кризисной ситуации. Глава МИД Казахстана выразил признательность коллегам из Азербайджана и Туркменистана за конструктивное взаимодействие по вопросам эвакуационных мероприятий», – говорится в сообщении.

Собеседники подтвердили общую приверженность урегулированию ситуации исключительно политико-дипломатическими средствами, подчеркнув важность деэскалации напряжённости, соблюдения норм международного права и объединения усилий в интересах поддержания региональной безопасности, мира и стабильности.

Стороны выразили готовность и далее оказывать необходимую поддержку в вопросах организации возможного вывоза граждан, а также продолжить тесные рабочие контакты по линии внешнеполитических ведомств.

