Улан-Батор утвердил поправки к бюджету на 2026 год

CentralAsia (MNG) - В ходе внеочередной 10-й сессии Столичного Хурала гражданских представителей, утвердил резолюцию о внесении поправок в бюджет столицы на 2026 год. Об этом сообщалось на сайте Столичного Хурала гражданских представителей Улан-Батора.

Пересмотр бюджета включает корректировки, направленные на обеспечение финансовой стабильности города и поддержание непрерывности основных инвестиций и социальных услуг. Финансирование проектов в области инженерной инфраструктуры, общественного транспорта и снижения уровня загрязнения было обновлено с учетом текущей ситуации. Несколько крупных проектов, финансирование которых не было полностью урегулировано к концу 2025 года, будут включены в скорректированный городской бюджет на 2026 год и продолжены. Эти проекты напрямую связаны с городской инфраструктурой, дорогами и транспортом, городским планированием, инженерными сетями и политикой децентрализации.

Вторая линия проекта «Улан-Баторский трамвай» пройдет от площади Сүхбаатара до спортивного комплекса Буянт-Ухаа. В районе Хан-Уул будет построен новый комплекс подцентров, а в районе Сонгинохайрхан будут проведены работы по прокладке теплопроводов.

Продолжение этих проектов призвано уменьшить транспортные заторы, снизить загрязнение воздуха, децентрализовать город и постепенно модернизировать инженерную инфраструктуру в рамках более широкой политики развития города.

