Убийство аятоллы Али Хаменеи, вероятно, обернётся обратным эффектом. Вот почему, - «Аль-Джазиира»

Али Хаменеи

CentralAsia (CA) - Политические убийства дают краткосрочный эффект, но приводят к долгосрочной катастрофе. Палестинский журналист Дауд Куттаб рассуждает в редакционной колонке «Аль-Джазиира»:

Излюбленная тактика войны — попытка обезглавить руководство противника. Хотя в некоторых условиях такие стратегии могут сработать, на Ближнем Востоке они доказали свою катастрофичность.

Безусловно, убийство вражеского лидера может принести быстрый рост популярности в разгар войны. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, несомненно, купаются в лучах внимания из-за предполагаемого «успеха» в ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Однако убийство 86-летнего человека, который из-за состояния здоровья уже планировал преемственность, — не столь выдающееся достижение, учитывая подавляющую военную мощь США и Израиля. Более того, его устранение вовсе не означает, что последующее руководство или режим будут учитывать интересы Израиля и США.

Дело в том, что убийства лидеров не приводят к мирным результатам на Ближнем Востоке. Они могут открыть путь более радикальным преемникам или хаосу, ведущему к насилию и потрясениям.

Краткий взгляд на недавнюю историю показывает: когда Израиль и США прибегали к стратегии «обезглавливания» в региональных конфликтах, последствия оказывались катастрофическими. В Ираке лидер страны Саддам Хусейн был захвачен американскими силами и передан союзным иракским властям, которые казнили его. Это положило конец режиму, открыто враждебному Израилю, но одновременно открыло путь к власти проиранским силам.

В результате в последующие два десятилетия Ирак стал плацдармом для иранской стратегии региональных прокси, позволившей Тегерану создать мощную сеть негосударственных актеров, угрожающих интересам США и Израиля.

Вакуум безопасности, возникший после вторжения США, спровоцировал различные повстанческие движения, самым разрушительным из которых стало появление ИГИЛ (ISIS), распространившегося по Ближнему Востоку, убившего тысячи невинных людей, включая граждан США, и вызвавшего масштабный поток беженцев в Европу — к союзникам США и Израиля.

Другой пример — ХАМАС. С начала 2000-х Израиль неоднократно пытался ликвидировать его лидеров. В 2004 году был убит основатель движения шейх Ахмед Ясин, затем его преемник Абдель Азиз Рантиси, считавшийся умеренным. После серии убийств главой ХАМАС в Газе был избран Яхья Синвар, который впоследствии спланировал атаку 7 октября 2023 года.

Похожая история и у «Хезболлы». Её покойный лидер Хасан Насралла, успешно превративший организацию в мощную негосударственную силу, пришёл к руководству после того, как Израиль ликвидировал его предшественника Аббаса аль-Мусави.

Два с половиной года войны и массовых ликвидаций руководства, возможно, ослабили обе вооружённые группы, однако Израилю не удалось уничтожить идею, стоящую за ними, — сопротивление оккупации. Нынешнее затишье может оказаться лишь паузой перед новой бурей.

В случае Ирана крайне маловероятно, что преемник Хаменеи будет столь же открыт к переговорам. Заявления оманских посредников во время переговоров в Маскате и Женеве указывали на серьёзные уступки по ядерному вопросу, на которые Иран при Хаменеи был готов пойти. Вряд ли теперь его преемник получит политическое пространство для аналогичных шагов.

Если Израиль и США продолжат кампанию и действительно добьются краха иранского государства, последствия хаоса трудно предсказать. Однако, исходя из опыта Ирака и Ливии, вакуум безопасности в Иране будет иметь разрушительные последствия для союзников США в регионе и Европе.

Это поднимает вопрос: что Израиль и США рассчитывают получить от стратегии «обезглавливания» в Иране?

Для Нетаньяху убийство Хаменеи — крупный политический успех. В условиях ключевых выборов, которые могут означать конец его политической карьеры и даже тюремное заключение по четырём обвинениям в коррупции, краткосрочный рост популярности стоит риска. Израильские лидеры редко думают о средне- и долгосрочных последствиях, а общество в целом поддерживает военную активность.

Для Трампа выгоды менее очевидны. Он может хвастаться ликвидацией пожилого больного лидера далёкой страны перед аудиторией, уставшей от войн. В условиях продолжающегося кризиса стоимости жизни в США он тратит миллиарды долларов налогоплательщиков на войну против страны, не представлявшей непосредственной угрозы, — войну, которую всё больше американцев называют «войной Израиля».

Вместо демонстрации силы Трамп рискует выглядеть слабым — президентом, втянутым в дорогостоящую войну ради политического выживания премьер-министра другой страны.

Пока что очевидно, что президент США не намерен вводить сухопутные войска. Однако в какой-то момент ему придётся прекратить бомбардировки и вывести войска. Он оставит после себя катастрофу, бремя которой ляжет на союзников США в регионе. Региональные альянсы США пострадают, а внутри страны неизбежно возникнут вопросы.

Это может стать ещё одной военной авантюрой США на Ближнем Востоке, которая обойдётся налогоплательщикам в миллиарды долларов, жизнями солдат и потерей международного влияния, не принеся ощутимых результатов. Остаётся надеяться, что Вашингтон наконец усвоит урок: стратегии убийств и «обезглавливания» не работают.

Мнения, выраженные в статье, принадлежат автору и не обязательно отражают редакционную позицию Al Jazeera.

Дауд Куттаб — отмеченный наградами палестинский журналист, автор книги State of Palestine NOW, доступной на Amazon на нескольких языках.