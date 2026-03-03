Израиль объявил об ударах по Бейруту и Тегерану

Дым поднимается над Дахией, южным пригородом Бейрута, Ливан, после израильских авиаударов

CentralAsia (CA) - Армия Израиля начала одновременно наносить удары по Тегерану и Бейруту, сообщила в телеграм-канале пресс-служба ЦАХАЛ.

«Военно-воздушные силы начали масштабную волну атак против иранского террористического режима и террористической организации «Хезболла», — сказано в сообщении.

Об ударах по Бейруту израильская армия сообщала ранее в ночь на 3 марта. Целями атаки ведомство назвало командные центры и склады оружия «Хезболлы». Группировка, в свою очередь, назвала «продолжающуюся агрессию против Ливана» недопустимой и заявила, что «агрессия не может продолжаться без ответа».

Среди целей Израиля при ударах по Ливану, — офисы телеканалов «Аль-Манар» и радиостанция «Аль-Нур», сообщает «Аль-Маядин». «Аль-Манар» продолжил вещание.

Позже ЦАХАЛ сообщил, что Ливан выпустил пять ракет по Израилю. Часть ракет была перехвачена средствами ПВО, а другие поразили открытые пространства «в соответствии с протоколом», говорится в заявлении Армии обороны Израиля, передает Times of Israel.

О начале наступления Израиля на Ливан против «Хезболлы» днем ранее сообщил начальник израильского генштаба, генерал-лейтенант Эяль Замир. «Нужно готовиться ко многим суткам боев», — сказал он.