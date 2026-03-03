Состоялось политическое консультативное совещание между Монголией и Индонезией

слева: Аррманата Насир и Амартүвшин Гомбосүрэн

Первое политическое консультативное совещание между министерствами иностранных дел Монголии и Республики Индонезия состоялось 26 февраля 2026 года в Джакарте. Об этом было сообщено на официальной странице Министерства иностранных дел в Facebook.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам монголо-индонезийских отношений и сотрудничества, запланированных на этот год визитов на высоком уровне, а также о ходе мероприятий, приуроченных к 70-летию установления дипломатических отношений, подтвердив свою приверженность развитию двусторонних отношений.

Представители Министерства иностранных дел Индонезии

Обе стороны договорились продолжить работу по упрощению условий поездок для граждан двух стран и созданию возможностей для взаимного безвизового режима, поддержке сотрудничества в области образования, студенческого обмена, культуры и туризма, укреплению связей между людьми, расширению торгово-экономического сотрудничества и установлению прямых авиарейсов.

Сопредседателями консультативного совещания выступили заместитель министра иностранных дел Монголии Амартүвшин Гомбосүрэн и заместитель министра иностранных дел Индонезии Аррманата Насир.

