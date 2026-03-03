экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Состоялось политическое консультативное совещание между Монголией и Индонезией
слева: Аррманата Насир и Амартүвшин Гомбосүрэн
слева: Аррманата Насир и Амартүвшин Гомбосүрэн

CentralAsia (MNG)  

Первое политическое консультативное совещание между министерствами иностранных дел Монголии и Республики Индонезия состоялось 26 февраля 2026 года в Джакарте. Об этом было сообщено на официальной странице Министерства иностранных дел в Facebook.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам монголо-индонезийских отношений и сотрудничества, запланированных на этот год визитов на высоком уровне, а также о ходе мероприятий, приуроченных к 70-летию установления дипломатических отношений, подтвердив свою приверженность развитию двусторонних отношений.

Представители Министерства иностранных дел Индонезии
Представители Министерства иностранных дел Индонезии

Обе стороны договорились продолжить работу по упрощению условий поездок для граждан двух стран и созданию возможностей для взаимного безвизового режима, поддержке сотрудничества в области образования, студенческого обмена, культуры и туризма, укреплению связей между людьми, расширению торгово-экономического сотрудничества и установлению прямых авиарейсов.

Сопредседателями консультативного совещания выступили заместитель министра иностранных дел Монголии Амартүвшин Гомбосүрэн и заместитель министра иностранных дел Индонезии Аррманата Насир.

