Иран пригрозил сжигать все суда за пересечение Ормузского пролива

CentralAsia (CA) - Советник командующего Корпусом стражей исламской революции генерал-майор Ибрагим Джаббари заявил, что они закрыли Ормузский пролив для судоходства и будут сжигать суда, пытающиеся пройти через него, передает Аljazeera.

«Цена на нефть достигла 81 доллара, и мир, безусловно, ждет, когда она поднимется как минимум до 200 долларов. Ормузский пролив закрыт. Наши герои из Корпуса стражей исламской революции, ВМС и армии подожгут любые суда, которые попытаются пройти через этот пролив», — заявил он по государственному телевидению.

«Мы также нанесем удары по их нефтепроводам в регионе и не допустим экспорта нефти из этого региона, пока не окажем давление на противника. Американцы имеют долги в сотни тысяч миллиардов долларов, и они жаждут нефти из этого региона. Они не получат ни капли», - сказал Джаббари.

Ормузский пролив — единственный выход для экспорта нефти из стран Персидского залива. После начала войны на Ближнем Востоке иранские СМИ писали, что суда в Ормузском проливе получают сообщения от КСИР о закрытии морского коридора. Reuters сообщало, что как минимум 150 танкеров бросили якоря в открытом море. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи 2 марта заявил, что Тегеран не планирует перекрывать пролив.