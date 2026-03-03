Население Казахстана превысило 20,5 млн человек

CentralAsia (KZ) - Население Казахстана к 1 февраля достигло 20 518 тыс. человек, увеличившись за январь на 0,09%, сообщило нацбюро статистики.

По итогам первого месяца 2026 года наибольший прирост населения показали Астана – 0,61%, Шымкент – 0,33%, Алматинская область – 0,27%, Алматы – 0,14% и Мангистауская область – 0,13%.

Во всех регионах, кроме трех, зафиксирован естественный прирост населения – когда число родившихся больше числа умерших. В двух регионах – Восточном и Северном Казахстане - зафиксирован обратный процесс – естественная убыль населения. В Павлодарской области показатель оказался нулевым.

В половине регионов Казахстана за счет высокой эмиграции произошло снижение населения: Абай, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысу, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области и Улытау показали убыль населения.

Сальдо миграции было положительным только в трех мегаполисах, а также в Акмолинской и Алматинской областях. В остальных регионах число уехавших превышает число прибывших мигрантов.

Городское население Казахстана за первый месяц этого года выросло на 0,16% и достигло 13 096 тыс. человек, сельское население сократилось на 0,04% до 7 413 тыс. человек. Доля городского населения составляет 63,5%, сельского населения 36,5%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения