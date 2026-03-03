Более 800 казахстанцев планируется вывезти из ОАЭ и Катара в течение двух дней, – МИД РК

CentralAsia (KZ) - Казахстан планирует в течение двух дней вывезти из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара через султанат Оман и Саудовскую Аравию более 800 своих граждан, сообщил во вторник в ходе брифинга в правительстве заместитель министра иностранных дел Алибек Бакаев, передает «Власть».

«Сегодня мы планируем из столицы султаната Оман привезти 467 человек, из Джидды – не сегодня, но завтра – 343 гражданина Казахстана. Это первая группа, которая вылетит», - сообщил Бакаев.

Он добавил, что речь идет о гражданах Казахстана, которые живут в ОАЭ и Катаре. Их вывозят через два соседних государства. Поэтому первая колонна автобусов из Дубая в Оман уже выехала, до конца дня МИД планирует вернуть в Казахстан 467 граждан из султаната Оман. Второй рейс формируется из Катара в Саудовскую Аравию: казахсьтанцев будут доставлять в Эр-Рияд и оттуда – в Джидду.

«Из Джидды уже будем нашими бортами наших авиакомпаний возвращать в Казахстан», - уточнио замминистра.

Бакаев также сообщил, что накануне с севера Ирана наземным путем «удалось вывезти через территорию Туркменистана порядка 17 граждан Казахстана».

«Власти Туркменистана дали добро, наши граждане благополучно пересекли границу и уже находятся на пути в Казахстан», - отметил Бакаев.

В свою очередь министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что в странах Ближнего Востока находится порядка 5 тыс. казахстанцев.

«Сегодня рейсы, которые выпускаются, они одиночные. Там специально дается маршрут в сторону Саудовской Аравии, Египет и один маршрут через Турцию. Второй маршрут, если он вылетает, – снова на Саудовскую Аравию выходит и потом через Пакистан и в сторону Казахстана. Это два основных маршрута, которые предполагаются», - объяснил глава Минтранспорта.

Он также сообщил, что авиакомпаниями Air Astana и ScatCAT предоставлено шесть бортов, которые будут вылетать сразу, как только воздушное пространство будет открыто.

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев также добавил, что ночью уже вылетели первые два рейса авиакомпании Fly Dubai, на которых 306 казахстанцев вернулись в Астану и Алматы.

