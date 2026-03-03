В Таджикистане Навруз в этом году наступит 20 марта

CentralAsia (CA) - В этом году Навруз в Таджикистане наступит 20 марта в 14:01:25 по душанбинскому времени. Согласно астрономическим расчетам, в этот момент центр орбиты Солнца будет переходить с южного полушария в северное, сообщил «Азия-Плюс» директор Института астрофизики Национальной академии наук Таджикистана Анвар Буризода.

Он пояснил, что этот момент в традиции называется «тахвили сол» — наступление нового года по солнечному календарю.

По данным источника, с астрономической точки зрения именно в этот момент центр солнечного диска в своем видимом движении переходит из южного полушария небесной сферы в северное.

Точка пересечения эклиптики (видимого пути Солнца) и небесного экватора называется точкой весеннего равноденствия.

Таким образом, в момент наступления Навруза Солнце будет находиться именно в точке весеннего равноденствия — на пересечении небесного экватора и эклиптики.

Навруз — это не просто приход весны, а древний праздник с богатой символикой, уходящий корнями в тысячелетия. От пророщенной пшеницы до крашеных яиц, от зеркала до суманака — каждый элемент праздничного стола имеет своё значение.

Обычно он выпадает на 21 марта.

В стране сейчас идет месяц Рамазан, который продлится до 20 марта. По правилам, праздник завершения поста Иди Рамазан должен быть 21 марта, но пока его дата официально не объявлена.