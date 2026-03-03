Израильские военные заняли территорию на юге Ливана

CentralAsia (CA) - Армия обороны Израиля параллельно с военными действиями в Иране атакует юг Ливана. Удары не относятся к операции «Львиный рык» и направлены на борьбу с ливанским движением «Хезболла», пояснили в пресс-службе ЦАХАЛ.

«Израильские солдаты... размещены на нескольких позициях вблизи границы в рамках концепции усиления передовой обороны»,— уточняется в сообщении. По словам военных, сейчас ЦАХАЛ работает над созданием дополнительного уровня безопасности для жителей северного Израиля. Удары наносят по «террористической инфраструктуре «Хезболлы»», они необходимы для предотвращения проникновений на израильскую территорию, добавили в пресс-службе.

Как заявили в ливанском Минздраве, за сутки от израильских ударов погибли 52 человека, еще 154 — ранены. Атаке, в частности, подверглись квартал Джнах и предместье Бурдж-эль-Бараджна. «Хезболла» в ответ ударила по нескольким израильским военным базам. Израильская сторона эти данные не подтверждала.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетные удары по Ирану. В ответ Иран атаковал американские военные базы, расположенные на Ближнем Востоке. Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия заявили о готовности ответить на атаки со стороны Ирана.