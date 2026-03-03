Иранский Красный Полумесяц: Число погибших в результате атак США и Израиля по Ирану достигло 787 человек

CentralAsia (CA) - Число жертв ударов США и Израиля в Иране выросло до 787 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на иранский Красный полумесяц.

По его данным, зафиксировано около 1039 ударов по 153 районам Ирана, в результате повреждено 504 объекта.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. При атаке был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По состоянию на 2 марта Красный Полумесяц оценивал общее число погибших в стране в 555 человек. Для оказания экстренной помощи задействовали 100 тыс. человек.