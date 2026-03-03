В МАГАТЭ заявили о повреждении строений на ядерном объекте в иранском Натанзе

Спутниковый снимок показывает крупным планом ядерный объект в Натанзе с новыми повреждениями зданий на фоне американо-израильского конфл

CentralAsia (CA) - МАГАТЭ подтвердило данные о повреждении зданий иранского завода по обогащению ядерного топлива в городе Натанз. По данным организации, радиологических последствий в результате разрушений не ожидается. Об этом сообщила пресс-служба агентства в соцсети X.

Утром 3 марта телеканал CNN со ссылкой на спутниковые снимки, сделанные американской компанией Vantor, сообщил, что одно крупное и два небольших здания на ядерном объекте в иранском Натанзе получили повреждения из-за ударов США и Израиля. Здания были служебным входом в подземные залы завода, где стоит оборудование для обогащения урана.

28 февраля США и Израиль нанесли ракетный удар по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, одна из целей операции — остановка ядерной и ракетной программ Ирана. Ядерный комплекс в Натанзе — один из основных в иранской ядерной программе. Его стоимость оценивается в $2-3 трлн.