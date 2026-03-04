экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Израиль заявил, что нанес удар по секретному ядерному комплексу под Тегераном
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Армия обороны Израиля нанесла удар по секретному ядерному комплексу «Минзадехей», расположенному недалеко от Тегерана, заявила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные утверждают, что в этом подземном центре группа иранских ученых «тайно работала над созданием ключевого компонента для ядерного оружия».

Иран и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщение Израиля пока не комментировали.

Израиль и США наносят удары по иранской военной и ядерной инфраструктуре, а также по правительственным зданиям с 28 февраля. Президент США Дональд Трамп говорил, что одна из целей этой войны — не допустить, чтобы Иран разработал ядерное оружие.

Ранее Reuters опубликовал коммерческие спутниковые снимки, зафиксировавшие следы первого с начала этой войны удара по иранскому ядерному подземному заводу в Натанзе. Предполагается, что удары были нанесены 1-2 марта.

МАГАТЭ подтвердило, что в результате обстрелов были повреждены несколько зданий в Натанзе. По данным агентства, радиологических последствий не ожидается, никаких дополнительных повреждений самого завода не выявлено, хотя он уже был серьезно поврежден во время обстрелов в июне 2025-го.

