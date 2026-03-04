Монгольские солдаты защитили более 1400 мирных жителей и благополучно приняли роды. Фото

«Военная группа из Вооруженных сил Монголии, участвующая в миротворческой миссии ООН UNMISS, с честью выполняет свой долг по защите гражданского населения в штате Абиемнхом, Республика Южный Судан», — пишет MiddleAsianNews.

Начиная с 14 февраля 2026 года, в связи с ситуацией в регионе, более 1000 граждан прибыли на базу в поисках защиты, а 27 февраля — более 400 граждан (в основном пожилые люди и дети). Монгольские солдаты обеспечивают защиту в общей сложности более 1400 мирных жителей.

В рамках операции по защите гражданского населения военная группа установила медицинскую палатку и пункт первой помощи, оказывала неотложную медицинскую помощь раненым мирным жителям и изолировала нуждающихся в помощи гражданских лиц.

младший сержант Ууганбаяр Дашдорж

Кроме того, среди местных жителей, пришедших в лагерь за защитой, была беременная женщина, готовая к родам. Врач лагеря, старший лейтенант Цэрэнлхам Цэрэндорж, и медсестра, младший сержант Ууганбаяр Дашдорж, продемонстрировали высокий уровень профессионализма и благополучно приняли роды у матери и ребенка.

Данная деятельность демонстрирует, что военнослужащие Вооруженных сил Монголии ответственно, оперативно и профессионально обеспечивают безопасность гражданского населения и оказывают гуманитарную помощь в рамках выполнения своих миротворческих обязанностей.

15-я смена Вооруженных сил Монголии, насчитывающий более 800 военнослужащих одного батальона, начал свою миссию в Южном Судане в сентябре 2025 года в рамках миссии UNMISS.

По состоянию на 1 марта 2026 года Организация Объединенных Наций выражает обеспокоенность по поводу возобновления эскалации насилия в районе Абином и призывает к стабилизации ситуации.

