В Монголии начали внедряться японские стандарты здравоохранения, передовые методы и технологии

Больница Intermed заключила стратегическое партнерство с Международным университетом здравоохранения и социального обеспечения (IUHW), ведущей частной группой в секторах здравоохранения и образования в Японии, и Intermed стала больницей Intermed IUHW. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

Таким образом, японские стандарты здравоохранения, передовые методы и технологии начинают внедряться в нашей стране.

В рамках стратегического сотрудничества японо-монгольское совместное предприятие Intermed IUHW Hospital внедряет в монгольскую систему здравоохранения лучшие и самые передовые технологии японской системы здравоохранения, диагностики и лечения, тем самым расширяя возможности получения медицинской помощи и услуг мирового класса в стране.

«Группа компаний MCS создала больницу Intermed с целью формирования высокоэффективного медицинского учреждения, соответствующего международным стандартам и обеспечивающего доступ к качественным медицинским услугам в стране. Сегодня больница Intermed заключила стратегическое партнерство с одной из ведущих организаций здравоохранения Японии, что приближает сектор здравоохранения Монголии на шаг к достижению мировых стандартов», — заявил Оджаргал Жамбалжамц, председатель совета директоров MCS Group.

Партнерство создаст условия для проведения внутри страны ряда передовых диагностических и лечебных процедур, ранее недоступных в Монголии, а также позволит внедрять профилактические обследования в соответствии с японскими стандартами. Кроме того, результаты обследований, проводимых в больнице Intermed IUHW, будут перепроверяться и подтверждаться японскими врачами, что имеет важное значение.

В рамках сотрудничества Intermed IUHW устанавливает в больнице 320-срезовый компьютерный томограф (КТ) и современную ангиографическую систему для интервенционного лечения сердца, головного мозга и кровеносных сосудов. Кроме того, внедрена система телемедицины для дистанционных консультаций с японскими врачами в тяжелых и сложных случаях, позволяющая проводить телерадиологию или дистанционную диагностику с помощью методов визуализации, телепатологию или дистанционную патологоанатомическую диагностику, а также предоставлять пациентам возможность получить прямую консультацию от японских врачей по их желанию.

Говоря о стратегическом партнерстве, Такаги Кунинори, председатель совета директоров группы IUHW, подчеркнул, что больница Intermed является первой больницей, носящей имя группы IUHW в стране, отличной от Японии, и выразил удовлетворение возможностью внести свой вклад в развитие сектора здравоохранения Монголии, а также предоставить врачам, медсестрам и специалистам возможность учиться в университетских больницах IUHW, повышать свою квалификацию и навыки, а также консультироваться с японскими медицинскими экспертами при необходимости.

Таким образом, стратегические инвестиции в Intermed IUHW, первую в Монголии больницу, аккредитованную JCI на международном уровне, обеспечивают Монголию системой здравоохранения мирового класса, что знаменует собой значительный прогресс в секторе здравоохранения.

Международным университетом здравоохранения и социального обеспечения (国際医療福祉大学) — это частный университет, основанный в 1995 году, с пятью кампусами по всей Японии. Его медицинский факультет предлагает 6-летнюю программу обучения. Из 140 студентов, принимаемых ежегодно, 20 мест зарезервированы для иностранных студентов.

Международный университет здравоохранения и социального обеспечения (IUHW) в Японии пользуется высокой репутацией в области медицинских наук, занимая 1594-е место в мире и 84-е место в стране в рейтинге CWUR 2025 года. Он признан ведущим учебным заведением, входящим в 7.5% лучших в мире и занимающим сильные позиции в таких специализированных областях, как медицина (424-е место в мире).

