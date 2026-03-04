В Монголии к Всемирному дню лошади будут построены центры ветеринарной помощи для лошадей

Монгольский табунщик // фото: ©Batzaya Choijiljav

CentralAsia (MNG) -

Резолюция о Всемирном дне лошади, инициированная президентом Хүрэлсүхом Ухнаа, была обсуждена и принята на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В этом году Всемирный день лошади впервые будет официально отмечаться с 11 по 13 июля. В этот период будут организованы мероприятия по популяризации конного наследия, а также выставки и конференции, посвященные кочевой культуре и экологическому развитию.

В планы также входит создание официального логотипа, слогана и брендбука для Всемирного дня лошади, а также организация культурных и художественных мероприятий для продвижения события на международном уровне. Ожидается, что в параде, посвященном этому событию, примут участие 10 000 всадников из 56 стран, а бюджет должен быть окончательно утвержден на этой неделе.

В ходе обсуждения поправок к бюджету столицы на 2026 год 2 марта было объявлено о выделении городом ₮4.5 млрд (около $1 млн 263 тыс.)на Всемирный день лошади. В рамках празднования планируется создание конно-культурного комплекса и четырех центров ветеринарной помощи для лошадей.

