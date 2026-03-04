В Королевстве Швеция проживает более 12 000 граждан Монголии

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх находится с официальным визитом в Швеции по приглашению министра иностранных дел Марии Мальмөр Стенергэрд.

В рамках визита она приняла и провела встречу с представителями граждан Монголии, проживающих в стране.

В Королевстве Швеция проживает более 12 000 граждан Монголии, и более 20 неправительственных организаций и ассоциаций активно занимаются популяризацией родного языка, культуры, традиций, национальных видов спорта и искусства.

Министр Батцэцэг Батмөнх выразила благодарность гражданам Монголии, вносящим ценный вклад в продвижение национального искусства и традиционной культуры в Швеции и европейских странах, и вручила соотечественникам высший государственный орден и медаль, присужденные указом Президента Монголии.

