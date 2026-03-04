экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Королевстве Швеция проживает более 12 000 граждан Монголии

CentralAsia (MNG) -  

Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх находится с официальным визитом в Швеции по приглашению министра иностранных дел Марии Мальмөр Стенергэрд.

В рамках визита она приняла и провела встречу с представителями граждан Монголии, проживающих в стране.

В Королевстве Швеция проживает более 12 000 граждан Монголии, и более 20 неправительственных организаций и ассоциаций активно занимаются популяризацией родного языка, культуры, традиций, национальных видов спорта и искусства.

Министр Батцэцэг Батмөнх выразила благодарность гражданам Монголии, вносящим ценный вклад в продвижение национального искусства и традиционной культуры в Швеции и европейских странах, и вручила соотечественникам высший государственный орден и медаль, присужденные указом Президента Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com