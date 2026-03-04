экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Батцэцэг посетила графство Уппсала в Швеции

CentralAsia (MNG) -  В ходе своего официального визита в Королевство Швеция министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх посетила Уппсалу и встретилась с несколькими местными чиновниками. Об этом было сообщено на официальной странице Министерства иностранных дел в Facebook.

В частности, министр Батцэцэг провела отдельные встречи с губернатором Упсальской жупании Стефаном Аттефалем и председателем городского совета Упсалы Класом Германом Лундгреном. Стороны обменялись подробными мнениями о возможностях расширения и развития отношений и сотрудничества на местном уровне.

Министр отметила, что Монголия придает большое значение региональному развитию и углублению сотрудничества и партнерства на местном уровне, и предложила взаимовыгодное сотрудничество с Упсальским уездом в областях образования, культуры, сельского хозяйства и устойчивого развития.

В Упсале расположен Шведский университет сельскохозяйственных наук, престижное учебное заведение в Швеции. Руководство округа Упсала и города выразило готовность к сотрудничеству с университетом в рамках конкретных проектов и исследовательских инициатив, включая обмен передовыми технологиями и инновационными решениями в области сельского хозяйства и растениеводства.

