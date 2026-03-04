Монгольские мечты! Ловлина Боргохаин и Никхат Зарин возглавят сборную Индии на чемпионате Азии по боксу

слева: двукратная чемпионка мира Никхат Зарин

CentralAsia (MNG) -

Олимпийская медалистка Ловлина Боргохайн и двукратная чемпионка мира Никхат Зарин возглавят индийскую команду из 20 человек на чемпионате Азии по боксу в Монголии, который пройдет с 28 марта по 11 апреля.

Состав команды был окончательно сформирован после интенсивного месячного процесса оценки, и игроки присоединились к текущему тренировочному лагерю национальной сборной в Патиале после Национального чемпионата в январе.

Согласно правилам отбора, финалисты чемпионатов Азии по боксу в утвержденных весовых категориях для Игр Содружества и Азиатских игр получат прямую путевку на эти мультиспортивные соревнования.

Этот континентальный чемпионат имеет решающее значение, поскольку предоставляет как возможность завоевать медаль, так и ключевой путь квалификации для предстоящих мультиспортивных соревнований.

Ловлина (75 кг), недавно завоевавшая золото на чемпионате Boxam Elite в Испании, возглавит женскую сборную вместе с Прити (54 кг), Арундхати Чоудхари (70 кг) и Прией (60 кг), которые также завоевали золото в Испании и демонстрируют стабильную форму.

К ним присоединятся действующие чемпионки мира Минакши (48 кг) и Джейсмин (57 кг).

