Генсек Международного института демократии и содействия выборам (IDEA) приглашен посетить Монголию

В ходе своего официального визита в Королевство Швеция министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх встретилась с доктором Кевином Касасом-Заморой, генеральным секретарем базирующегося в Стокгольме Международного института демократии и содействия выборам (IDEA). Об этом сообщает MidleAsianNews.

В ходе встречи министр иностранных дел г-жа Батцэцэг отметила активное сотрудничество Монголии с Международным институтом демократии и содействия выборам и обсудила пути дальнейшего обогащения отношений и сотрудничества посредством конкретных проектов и программ.

Стороны также договорились о сотрудничестве в реализации резолюции «Об усилении прозрачности финансирования кандидатов на выборах, политических партий и избирательных кампаний», инициированной нашей страной на 11-й Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций против коррупции, а также в реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию Азиатского справочного центра по наблюдению за выборами в Улан-Баторе.

Батцэцэг также подчеркнула, что проводимые институтом глобальные оценки демократии, исследования и анализ избирательных процессов являются важными ресурсами для правительственных организаций, научно-исследовательских институтов и политиков в Монголии и многих странах мира, и обсудила возможность расширения сотрудничества в этой области.

В завершение встречи Батцэцэг пригласила Генерального секретаря Кевина Касаса-Замору посетить Монголию.

Международный институт демократии и содействия выборам (МИДСВ, International IDEA) — созданная в 1995 году межправительственная организация, государства-члены которой представляют все континенты. Монголия присоединилась к организации в 2011 году, и в настоящее время полноправными членами являются 35 стран.

В июне 2025 года между Генеральной избирательной комиссией Монголии и организацией International IDEA был подписан Меморандум о взаимопонимании по созданию в Монголии «Азиатского справочного центра наблюдения за выборами».

МИДСВ регулярно проводит исследования и публикует доклады «Глобальное состояние демократии» (GSoD) о состоянии демократии и избирательной реформы в Монголии.

Цель IDEA — помогать совершенствованию моделей основных демократических институтов и процессов путём совершенствования знаний и понимания проблем, обусловливающих демократический прогресс. Институт сводит людей, занимающихся анализом и мониторингом демократических тенденций, с теми, кто непосредственно вовлечён в политические реформы или содействует демократии в своих странах и за рубежом. IDEA работает как с новыми демократическими странами, так и со странами, где демократия прочно утвердилась, помогая развитию демократических институтов и демократической культуре. IDEA осуществляет свою деятельность на международном, региональном и национальном уровнях, работая в сотрудничестве с рядом институтов.

