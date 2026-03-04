В большинстве районов до 6 марта ожидаются морозы и холодная погода

горный хребет Хархираа Түргэн // фото: ©Damiran Battulga

CentralAsia (MNG) -

Метеорологи прогнозируют, что с 8:00 до 20:00 4 марта 2026 года в Монголии будет преимущественно облачно. Ночью в Монголо-Алтайском и Хангайском горных хребтах ожидаются небольшие снегопады и метели, а днем ​​— в Хангайском и Хубсугулском горных хребтах.

Сегодня в большинстве регионов страны предсказываются снегопады и метели. В восточной части страны осадки ожидаются 3 марта, а в районе реки Халх — 4 марта. Кроме того, в большинстве областей станет заметно холоднее. На юге региона ожидаются сильные ветры, которые могут ухудшить видимость на дорогах и создать опасные условия для движения.

Касательно осадков: ночью в Монголо-Алтайском и Хангайском горных хребтах ожидаются небольшие снегопады и метели, а днем ​​— в Хангайском и Хубсугулском горных хребтах.

По поводу ветра: в южной части региона ветер будет дуть с запада, в других районах — с северо-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, а в Алтайских горах и ущелье Арц-Богд — 13-15 метров в секунду.

Температура воздуха будет понижаться в большинстве регионов. Ночью на озере Увс и в Дархадской котловине она может опуститься до -30... -35 °C, в долине реки Тэс — от -36 до -41°C, в горах Хангай, Хубсугул и Завхан, а также в истоке реки Заг-Байдраг и в долине реки Идэр — от -25 ...-30°C. В предгорьях Хангайских гор и северной и восточной частях Гоби температура воздуха составляет -14-19°C, а в других районах — -20-25°C.

В окрестностях Улан-Батора облачно, без снега. Ветер северо-западный, 4-9 метров в секунду. Ночью температура в районе Яармаг-Сонгино составит -28-30°C, в других районах -22-24°C, днем ​​-10-12°C. В районе Багануур облачно, без снега. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду. Ночью температура составит -28-30°C, днем ​​-14-16°C.

В восточной части страны до 5 марта будут сильные морозы. В частности, 5 марта небольшой снегопад ожидается в бассейне озера Увс и Алтайских горах, 6 марта — в Алтайских и Хангайских горах, а 7 марта — в горах Хубсугул и бассейне реки Сэлэнгэ. Ожидается, что холода ослабнут в западной части страны 5 марта, а в большинстве районов — 6 марта.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения