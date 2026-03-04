МИД Катара: Атаки не останутся без ответа

CentralAsia (CA) - Все красные линии уже пересечены, заявил представитель МИД Катара Маджед аль-Ансари в ходе брифинга об атаках Ирана.

Он сообщил, что Иран нанес удар не только по военным объектам, но и по всей территории Катара, включая аэропорт Дохи и газовые объекты. Катар также сбил два иранских истребителя, которые вторглись в его воздушное пространство в понедельник.

«Посягательства на наш суверенитет происходят постоянно. Наносятся удары по инфраструктуре, по жилым районам. Последствия этих атак очевидны. Что касается возможного ответа, все варианты рассматриваются нашим руководством. Но мы должны четко заявить: такие атаки не останутся и не могут остаться без ответа», - заявил он.